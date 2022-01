Águas Guariroba realiza ações de melhorias em unidades de abastecimento em Campo Grande

A Águas Guariroba inicia o ano de 2022 com novas ações de revitalização e ampliação de segurança operacional no abastecimento de água em Campo Grande. Na última semana, a concessionária realizou a troca de bombas de dois poços que integram o sistema de abastecimento. Equipes de setor da Eletromecânica da concessionária realizaram a renovação dos equipamentos nas unidades da região do Coophasul e Novos Estados.

Na região do Coophasul, o poço de abastecimento conta com uma vazão de 114 m³/ hora, com a nova bomba, a produção ganhou um incremento de 55 m³/ hora, passando para 172 m³/ hora. Já na região dos Novos Estados, o poço de abastecimento também recebeu uma nova bomba, parte integrante do sistema de abastecimento responsável pela produção de 183 m³/ hora.

“Com planejamento, uma enorme estrutura de máquinas e mão de obra especializada, conseguimos vencer. Este é mais um investimento voltado para a qualidade do abastecimento em Campo Grande e não vamos medir esforços para realizar nossos compromissos com a sociedade, a vida e a saúde de toda a população, sempre fazendo o nosso melhor”, destaca o coordenador de Eletromecanica da Águas Guariroba, Pedro Henrique Marcucci.