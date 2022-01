Sem identidade, corpo espancado de um homem é encontrado no Tarumã

O corpo de um homem que ainda não teve identificação foi encontrado na tarde desta quarta-feira (5) no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. As informações preliminares é de que a vítima fora espancada. Não é possível afirmar se a vítima foi morta no local ou se o corpo foi desovado.

Um idoso andando de bicicleta encontrou o defunto e acionou a Polícia Militar. Além da corporação, o Corpo de Bombeiros também já se encontrava no local. Uma equipe da perícia se deslocou ao endereço para fazer a análise da cena do crime.

