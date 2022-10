Adolescente é morto a golpes de faca no interior de MS

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a golpes de faca no final de semana, em uma residência na rua Antônio Menegatti Filho, no Jardim Aprazível, em Caarapó, a 278 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada por populares caída em uma varanda de madeira.

Segundo informações do site Caarapó News, o jovem foi atingido a golpes de faca na região do tórax e no rosto. De acordo com os policiais, a vítima tinha diversas passagens pela polícia por conta de roubos e furtos realizados na cidade e que a morte do rapaz pode estar ligada com o tráfico de drogas. Equipes da Polícia Civil esteve no local.

O autor do crime fugiu e até o momento não foi localizado.

