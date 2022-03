Acidente no macro anel rodoviário deixa carro destruído

Na manhã desta quinta-feira (31) um acidente no macro anel rodoviário, no trevo de acesso ao bairro Noroeste, deixou um carro completamente destruído. A motorista do veiculo Palio tentou fazer uma conversão quando colidiu com um caminhão.

O corpo de bombeiros foi chamado ao local e fez o atendimento aos motoristas envolvidos. A mulher do carro Palio estava consciente e sem ferimentos. Ela e o motorista do caminhão passam bem segundo apuração da reportagem.

Com informações dos repórteres Itamar Buzzatta e Berlim Calderão.