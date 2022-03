Interdições na Rui Barbosa devem durar até 14 de abril

Seguindo o cronograma de obras da segunda etapa da revitalização do microcentro, hoje (29) a Rua Rui Barbosa está com um trecho totalmente interditado e outro meia pista para dar continuidade aos serviços de drenagem e pavimentação. Um dos trechos será liberado apenas no dia 14 de abril.

Conforme a assessoria do Reviva Centro, a Rua Rui Barbosa entre Dr. Dolor Ferreira de Andrade e Júlio Dittnar está totalmente fechada para drenagem com previsão de liberação no sábado (2).

Ainda na Rui Barbosa, o trecho entre Eduardo Santos Pereira e Pernambuco está com meia pista para obra de pavimento Rígido. A liberação será realizada no dia 14 de abril.

Primeira etapa

No último final de semana foi entregue à população, a primeira etapa da requalificação da área central. No trecho que engloba as ruas 7 de Setembro, 26 de Agosto, 15 de Novembro, Barão de Melgaço, Marechal Rondon (entre a 14 de Julho e José Antônio), José Antônio (da Avenida Afonso Pena até a Avenida Rodolfo José Pinho) e a Rui Barbosa (da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a 7 de Setembro), foram plantadas mais de 600 árvores, instaladas 360 lixeiras e executados mais de 15 mil metros lineares de asfalto.

A segunda etapa está prevista para ser entregue em agosto.