Acidente entre motocicleta e carro deixa condutora caída na pista

Um acidente na manhã de hoje (13) entre uma motocicleta e um carro, na avenida Noroeste, próximo a rua Antônio Maria Coelho, no Bairro Cabreúva, pode ter sido causado pelas fortes chuvas que acontecem na Capital.

Ainda não há informações sobre como ocorreu o acidente. A condutora da moto foi arremessada no chão no momento do choque. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos a vítima, que reclamava de dores na perna, bacia e braço por conta da queda.

A chuva pode ter sido um dos fatores para o acidente por conta da pouca visibilidade e das pistas escorregadias. A Polícia de Trânsito é esperada no local para apurar como o acidente aconteceu. Não há informações sobre o estado do condutor do veículo. A motocicleta teve estragos leves.

Confira mais informações na reportagem de Wanderson Lara e Berlim Calderão: