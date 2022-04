Tiroteio em pousada na Bahia termina com mortos e apreensão de cocaína

Na noite de segunda-feira (13), dois homens morreram após um tiroteio contra a polícia na Praia do Garcês, em Jaguaripe na Bahia. Duas influenciadoras que estavam com os dois foram presas enquanto tentavam fugir do local, e até a manhã de terça-feira (12) seguiam detidas.

A polícia foi chamada ao local por volta das 16h, por moradores que denunciaram homens armados em uma pousada de luxo. Esses homens eram Agnaldo Leite da Silva Neto, conhecido como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, chamado de Batoré, que receberam a polícia a tiros, após a ordem de prisão. No tiroteio, os dois foram baleados e foram levados para o Hospital Gonçalvez Martins, em Nazaré, mas não resistiram.

As blogueiras que acompanhavam a dupla foram presas em flagrante em uma caminhonete, onde foram encontrados cartões de crédito, dinheiro, 2 pistolas e 1kg de cocaína. Os dois homens tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas, e Agnaldo/Neto Talisca, era foragido por rompimento da tornozeleira eletrônica.