Abordagem social tem equipes permanentes

Com o objeto de reforçar a atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), a Prefeitura de Campo Grande está intensificando o trabalho de abordagem nos principais logradouros da cidade. No total, dez equipes do Seas atuam de forma ininterrupta, 24 horas, os sete dias da semana. De dezembro de 2022 até fevereiro de 2023 foram realizadas 8550 abordagens.

O secretário municipal de assistência social, José Mário Antunes, acompanhou as ações das equipes de abordagem no centro da cidade e classificou a relevância do serviço. “Essa ação sempre foi prioridade para nós, o trabalho já existe todos os dias, 24 horas, estamos reforçando as atuações e o nosso objetivo é mostrar para população a importância desse serviço que a prefeitura oferece através da SAS. A atuação do Seas tem como foco devolver dignidade a essas pessoas em situação de rua com o olhar de amor e profissionalismo”, disse o secretário.

As equipes buscam sensibilizar a pessoa abordada sobre o risco social que se encontra, oferecendo o acolhimento institucional ou encaminhamento para Comunidades Terapêuticas, as abordagens resultam em encaminhamentos para a rede de proteção da assistência social do município, para que as pessoas em situação de rua desfrutem das ações sociais oferecidas.

A coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), Josemary Braga, ressalta o olhar humanizado do serviço. Segundo ela, no momento da abordagem social é estabelecido o vínculo e a confiança com a pessoa em situação de rua e realizada as orientações para a transformação de vida, reinserção familiar e profissional. “As ações são contínuas e nosso objetivo é proporcionar o alcance do valor e da dignidade humana a essas pessoas”, disse Josymary.

Dinâmica

O objetivo preliminar do Serviço Especializado em abordagem Social é estabelecer vínculos com os usuários e assegurar um trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes e situação de rua, possibilitando condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais.

Caso a pessoa abordada aceite o acolhimento, ela é encaminhada às unidades de acolhimento ou ao Centro POP, localizado na Rua Joel Dibo, nº 255, no Centro.

No centro Pop são realizados cerca de 180 atendimentos diariamente, desde regularização de documentos até as alimentações, como, café da manhã, almoço e lanche. Todo cardápio é variado e balanceado, os alimentos são de ótima qualidade, preparados artesanalmente visando o bem-estar e qualidade de vida para os usuários.

Quem encontrar alguém em situação de rua pode acionar as equipes do Seas, pelos números (67) 99660 6359 e (67) 996601469. O telefone do Centro POP é o 3314 4450.

