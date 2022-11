5 exemplos do que dizer sobre seus pontos fracos em uma entrevista de emprego

O Indeed selecionou as melhores sugestões para responder à famosa pergunta dos processos seletivos: “quais são seus pontos fracos?”

Durante uma entrevista de emprego, pode ser difícil responder à famosa pergunta: “Quais são seus pontos fracos?”. Normalmente, os candidatos apenas se preparam para discutir as características positivas que os tornam a escolha certa para uma vaga, como suas habilidades, talentos e capacidades. Mas o que fazer quando o recrutador pergunta sobre um ponto fraco?

Apesar de não ser possível prever todos os tópicos que serão perguntados durante um processo de contratação, há perguntas comuns para as quais os entrevistados devem se preparar, e essa é uma delas. Falar sobre defeitos ou pontos fracos é uma ótima oportunidade para compartilhar metas de desenvolvimento profissional e expressar o desejo de melhoria contínua.

“Os gerentes de contratação perguntam qual é a maior fraqueza do candidato para saber quais medidas estão sendo tomadas para a melhora, ao selecionar este ponto, avaliam o autoconhecimento dos entrevistados e verificam se conseguem identificar áreas de melhoria e também se conseguem avaliar suas habilidades”, diz Madalina Secareanu, Gerente Sênior de Comunicação Corporativa do Indeed para LATAM. “Por isso, dar uma resposta autêntica é importante para mostrar o potencial para atingir objetivos profissionais, tomar iniciativa e resolver problemas”.

Pensando nisso, o Indeed, site de empregos número 1 do mundo, elaborou uma lista com cinco sugestões que podem ajudar os candidatos a se prepararem para esse momento desafiador da entrevista de emprego.

1. “Eu foco demais nos detalhes”

Ser detalhista normalmente é uma coisa boa, mas se alguém tende a gastar muito tempo com as especificidades de um projeto, isso também pode ser considerado um ponto fraco. Ao compartilhar o fato de que foca demais nos detalhes, o candidato mostra que é capaz de ajudar a empresa a evitar até mesmo os pequenos erros.

É importante explicar como você está fazendo melhorias nesse ponto, buscando focar mais no quadro geral. Um exemplo valioso é dizer: “Meu maior ponto fraco é que às vezes passo muito tempo analisando os detalhes de um projeto, mas tenho me esforçado para melhorar nessa área, fazendo intervalos para checar meu progresso e assim focar novamente no projeto como um todo. Dessa forma, ainda posso garantir a qualidade.”

2. “Tenho dificuldade em dizer ‘não’”

Do ponto de vista do empregador, alguém que aceita todas as solicitações oferecidas parece agluém dedicado e interessado, mas ao mesmo tempo, também pode ser alguém que não conhece seus limites e acaba precisando de ajuda ou prorrogação de prazos para terminar seu trabalho. Com isso, compartilhar informações sobre como trabalhar melhor a autogestão organizando tarefas e definindo expectativas mais realistas é uma boa opção.

Por exemplo: “Minha maior fraqueza é que às vezes tenho dificuldade em dizer ‘não’ a ​​pedidos e acabo aceitando mais tarefas do que posso fazer. No passado, isso me levou a me sentir estressado ou esgotado. Para me ajudar a melhorar nessa área, uso um aplicativo de gerenciamento de projetos para visualizar quanto trabalho tenho em um determinado momento.”

3. “Eu poderia aperfeiçoar minha experiência em…”

Cada candidato tem áreas para melhorar em suas competências. Talvez seja algo específico como fazer tabelas dinâmicas no Excel. Talvez seja uma habilidade como matemática, escrita ou falar em público. Seja qual for o caso, compartilhar algo que você deseja melhorar mostra autoconsciência e que você gosta de se desafiar. No entanto, é importante ter cuidado para não responder como um ponto fraco algo que seja essencial para a função.

Algumas áreas comuns em que as pessoas precisam de experiência incluem comunicação verbal e escrita, liderança de equipe e programas específicos. Nesse caso, a sugestão é dizer algo semelhante a “Gostaria de melhorar minhas habilidades de apresentação no PowerPoint”.

4. “Tenho dificuldades em pedir ajuda”

Pedir ajuda é uma habilidade necessária tanto para quando não se tem experiência em alguma coisa específica, quanto ao lidar com um volume de trabalho. Saber quando e como pedir ajuda mostra forte autoconsciência e pensamento coletivo, e ajuda a organização a se antecipar de uma possível ineficiência.

Com isso em mente, um bom exemplo do que dizer é: “Aprendi que é muito mais benéfico tanto para mim quanto para o negócio pedir ajuda quando não entendo algo ou preciso de ajuda, e também entendo que muitos colegas ao meu redor têm conhecimentos e habilidades específicas que podem melhorar meu trabalho.”

5. “Pode ser difícil para mim manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal”

Para manter a motivação em um trabalho, é essencial encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Enquanto gastar seu tempo e energia no trabalho é importante e mostra uma forte ética de trabalho, também é necessário priorizar o descanso, sair de férias, passar tempo com sua família e desfrutar de hobbies.

Como sugestão, você pode dizer: “Eu realmente amo meu trabalho e tenho metas ambiciosas para minha carreira, então pode ser difícil para mim manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e minha vida pessoal. Por isso, faço questão de focar em criar espaços na minha agenda para me concentrar em passar mais tempo com minha família, e em outras pequenas ações que ajudam a manter um bom equilíbrio trabalho e vida pessoal, e assim conseguir finalizar mais trabalhos e melhorar minha produtividade”.

