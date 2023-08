Estão abertas as inscrições para as aulas de Muay Thai e Danças Urbanas gratuitas, oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv). As aulas acontecerão em diferentes polos na Capital e começam na próxima terça-feira, 08 de agosto.

O Avanç@Juv, como é intitulado o projeto, faz parte de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que oferece aos jovens, múltiplas vivências esportivas e recreativas, priorizando áreas de vulnerabilidade social.

Conforme o secretário da Juventude Maicon Nogueira, o projeto busca garantir o protagonismo jovem. “O objetivo é levar para regiões mais afastadas, atividades que os tirem da ociosidade, ocupando seu tempo com mais cultura e desenvolvimento integral”, garante.

O secretário explica que o projeto também contará com suporte de profissionais do Serviço Social. “Haverá o acompanhamento dos alunos e familiares, com profissionais orientando, fazendo a análise e garantindo a proteção social”, finaliza.

