170 israelenses embarcam em São Paulo rumo à guerra em Israel

Um grupo de 170 reservistas israelenses de toda a América Latina, que foram convocados para a guerra contra o Hamas, embarcaram para o país, nesta sexta-feira (13), em São Paulo. O voo foi organizado pelo Consulado de Israel na capital paulista.

“É assustador, mas é o único lugar que eu quero estar agora”, conta uma militar da reserva que foi convocada pelo governo.

A Embaixada de Israel no Brasil, afirma que a convocação acontece pela emergência no país, e que todos os cidadãos devem se unir.

“Em tempos de necessidade ou emergência, todos os israelenses se uniram e é por isso que estamos testemunhando os milhares e milhares de israelenses que voltam agora a Israel para ajudar de todas as maneiras que puderem”, diz o comunicado.

Com informações do SBT News.

