13º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental anuncia vendedores deste ano

A premiação do 13º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental ocorreu na noite dessa sexta-feira (6), em Campo Grande. Com mais de 100 inscrições realizadas neste ano, foram escolhidos apenas 10 finalistas das cinco categorias: Webjornalismo, Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Fotojornalismo e Radiojornalismo. O vencedor do primeiro lugar de cada categoria recebeu o prêmio no valor de 15 mil reais, e o segundo colocado o prêmio de 7 mil reais, além do troféu e certificado.

Confira a lista abaixo dos vencedores por ordem alfabética:

Fotojornalismo

1º Marcos Maluf (Portal MS News) – Com novas tecnologias, Capital enfrenta crise hídrica e garante água na torneira mesmo em períodos de estiagem;

2º João Carlos (Revista A Foto) – Esgoto abre caminho para qualidade de vida em mais quatro bairros da Capital;

Telejornalismo

1º Thayná Oliveira (TV Morena) – Produtores de água;

2º Ellen Genaro / Matheus Rondon (TV MS Record) – Especial ESG água e esgoto;

Webjornalismo

1º Thalya Godoy / Graziela Rezende (Mídiamax) – Inteligência artificial chega para evitar catãstrofes e furto de água em Campo Grande;

2º José Câmara (Primeira Página) – Da incerteza à dignidade: a luta pela água que mantém a vida;

Jornal Impresso

1º Kamila Alcântara (Jornal O Estado) – Mesmo com extremos climáticos, Campo Grande é referência em abastecimento de água;

2º Carlos Guilherme (Jornal A Crítica) – Viveiro de mudas transforma o cerrado e assegura o futuro da água em Campo Grande;

Radiojornalismo

1º Heloísa Garcia / Thaís Cintra (Rádio UFMS) – Série inovação e sustentabilidade na gestão de recursos hídricos;

2º Helton Davis / Elci Holsback (Rádio Atalaia) – Investimentos em novas fontes de captação e dispositivos alternativos de reaproveitamento da água colaboram para enfrentar os impactos de uma crise hídrica em Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram