Vira CG Saúde acelera redução de filas na Capital

O Vira CG Saúde segue mobilizando hospitais e instituições parceiras para acelerar cirurgias, exames e atendimentos especializados em Campo Grande. Ao longo desta semana, pacientes que aguardavam por procedimentos do SUS começaram a ser chamados para consultas, avaliações e cirurgias dentro do maior mutirão já realizado pela saúde pública da Capital.

Na Maternidade Cândido Mariano, famílias receberam encaminhamentos para cirurgias pediátricas, laqueaduras e exames. Entre os atendimentos, mães saíram mais tranquilas após conseguirem avançar no processo cirúrgico dos filhos.

A dona de casa Yasmyn Kleo, de 19 anos, levou o filho Hariel, de 2 anos, para consulta relacionada à cirurgia de fimose.

“Fiquei muito feliz porque tinha medo dele desenvolver uma infecção. Achei que iria demorar muito mais. Foi uma notícia que trouxe alívio para a nossa família”, contou.

Nataly Dalboso, mãe de Ariel, de 9 anos, também aguardava pela confirmação da cirurgia do filho.

“A gente fica apreensiva com a saúde deles, com medo de complicações. Agora estou mais tranquila porque finalmente vai acontecer”, disse.

Já no Hospital do Pênfigo, pacientes passaram por avaliações e retornos relacionados a cirurgias ortopédicas, gerais, bariátricas e outros procedimentos especializados.

A dona de casa Suerli Nunes de Oliveira, de 51 anos, sofre há anos com dores na coluna e aguardava atendimento especializado.

“Esse mutirão traz esperança para quem depende do SUS. Estou feliz porque agora as coisas estão andando”, afirmou.

A paciente Tais Rene Bortolotto, de 54 anos, aguardava pela troca de parafusos após complicações em uma cirurgia na coluna.

“Quando a gente é chamada, volta a acreditar que vai conseguir resolver. Ações assim fazem diferença na vida das pessoas”, relatou.

O programa Vira CG Saúde conta com investimento superior a R$ 60 milhões e prevê mais de 24,8 mil atendimentos, entre cirurgias, exames e procedimentos especializados.

Para a prefeita Adriane Lopes, a iniciativa representa uma resposta concreta à população que aguardava atendimento especializado.

“Estamos enfrentando demandas históricas da saúde pública com planejamento, parceria e investimento. O nosso compromisso é ampliar o acesso e garantir mais qualidade de vida para quem depende do SUS”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou que o trabalho é contínuo e já começa a impactar diretamente a vida da população.

“Não existe solução mágica para as filas da saúde, mas existe trabalho, organização e compromisso. O Vira CG Saúde foi criado justamente para acelerar atendimentos e garantir mais dignidade aos pacientes”, concluiu.

Por Prefeitura de Campo Grande