Vereador Dr. Victor Rocha destaca importância do acesso à saúde em mutirão no Anache

No último sábado (25), o vereador Dr. Victor Rocha participou do mutirão ‘Todos em Ação’, no bairro Anache, levando atendimentos da Associação Beneficente Casa Rosa para mais perto da população.

Durante a ação, foram realizados 139 atendimentos entre consultas e encaminhamentos, contemplando tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem, com foco no cuidado, na prevenção e no diagnóstico precoce.

Já o vereador Dr. Victor Rocha marcou presença no evento com atendimentos da Associação Beneficente Casa Rosa, voltados para a saúde da mulher e do homem. “É muito importante quando a gente abre às portas do equipamento público de saúde. Hoje, a Casa Rosa está fazendo atendimento tanto da saúde do homem como da mulher. Toda vez que levamos o atendimento da Casa Rosa mais perto da comunidade, a gente descobre 2 cânceres de mama, mostrando que a gente precisa ampliar o acesso”, afirmou.

A participação no mutirão reforça o compromisso do parlamentar com a ampliação do acesso à saúde e com iniciativas que aproximam o atendimento de quem mais precisa.

A próxima ação já tem data marcada: o mutirão da Casa Rosa será realizado no dia 09 de maio, na sede da instituição, ampliando mais uma vez o alcance dos atendimentos e fortalecendo o cuidado com a população.

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