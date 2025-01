Vacinação contra a dengue para profissionais da saúde acontece nesta sexta-feira na Capital

A campanha de vacinação contra a dengue para profissionais da saúde acontece nesta sexta-feira (17) em Campo Grande. A informação foi divulgada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quinta-feira (16). Os profissionais que se cadastraram para receber o imunizante devem comparecer ao Hospital Regional nesta sexta-feira, onde a aplicação das doses será realizada às 13h, na sala do E-CRIE, dentro do hospital. Será disponibilizada a primeira dose da vacina (D1). Caso precisem da segunda dose (D2), os profissionais devem procurar a unidade de saúde de referência, respeitando o intervalo de 90 dias recomendado pelo fabricante.

