Vacinação contra a dengue é ampliada para 10 a 14 anos, em MS

Mato Grosso do Sul ampliou a faixa etária da vacinação contra a dengue, e agora crianças a partir dos 10 anos a jovens de 14 anos poderão receber o imunizante, conforme resolução no Diário Oficial do Estado, publicado nesta segunda-feira (26).

O grupo prioritário foi determinado devido ao alto número de internações hospitalares por dengue registrado nesta faixa etária; anteriormente apenas crianças de 10 e 11 poderiam receber o imunizante. Além disso, idoso – que também lideram as internações pela doença – não pode receber a vacina pela falta de testes clínicos que comprovem sua segurança para essa faixa etária.

Poderão receber a vacina, adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, em unidades de saúde determinadas pelos municípios. O esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses.

A recomendação é de que a vacinação seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente pelo Ministério da Saúde, considerando o intervalo recomendado de 3 meses entre as doses.

Casos

Conforme o último boletim da dengue, divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) referente a sétima semana epidemiológica, Mato Grosso do Sul registra 3.207 casos prováveis da doença, com 1.041 confirmados, dois óbitos em investigação e uma morte confirmada.

A primeira vítima de dengue de 2024 no Estado foi uma bebê de apenas 1 mês, no município de Maracaju. Campo Grande lidera o ranking de casos confirmados, com 197 registros.

Leia mais: