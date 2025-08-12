Uso de canetas emagrecedoras afasta doadores e Hemosul opera com estoques críticos

O Hemosul está operando com estoques críticos de sangue, principalmente dos tipos O+, O– e A–. Um dos fatores que contribuem para a queda no número de doadores é o uso de medicamentos conhecidos como ‘canetas emagrecedoras’, que impedem temporariamente a doação e impactam diretamente a reposição dos estoques.

De janeiro a julho de 2025, o Hemosul registrou 19.145 bolsas coletadas no Hemocentro Coordenador, enquanto em todo o ano de 2024 foram 30.310. A média atual de doações é de 2.735 por mês, abaixo da meta ideal de 3.300 coletas mensais, somente no Hemocentro Coordenador de Campo Grande.

Segundo a coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres, pessoas que utilizam ‘canetas emagrecedoras’, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, ficam inaptas a doar sangue por até seis meses após a interrupção do uso. Esses medicamentos são indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2, mas vêm sendo amplamente utilizados para o controle de peso.

“O impedimento se deve principalmente à ausência de estudos que comprovem a segurança da transfusão de hemocomponentes com possíveis traços dessas substâncias. Além disso, efeitos colaterais comuns, como náuseas, vômitos e hipoglicemia, aumentam o risco de reações adversas durante a coleta. O uso sem prescrição médica e o compartilhamento irregular dessas canetas também comprometem a segurança do processo de triagem”, explica a coordenadora.

Diante desse cenário, o Hemosul reforça a importância de que os doadores informem corretamente o uso de medicamentos durante a triagem clínica e que busquem orientação médica adequada quanto ao uso dessas substâncias.

Entre as medidas adotadas para atrair doadores e aumentar o número de doações, estão: campanhas internas com empresas, instituições, grupos e associações; convocação de doadores por meio de mensagens via WhatsApp; divulgação nas redes sociais e na imprensa e palestras de conscientização.

Por Geane Beserra

