Trinta e sete municípios já vacinam contra gripe

Devido à antecipação da Campanha de Vacinação contra a Influenza, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) registra 37 municípios que já iniciaram a ação no Estado. Mato Grosso do Sul recebeu 188 mil doses do imunizante pelo Ministério da Saúde e 63 municípios já fizeram a retirada da vacina na Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica). A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, oficialmente, tem início no dia 10 de abril, mas desde o dia 28 de março, a SES já autorizou os 79 municípios a vacinar todos os públicos da campanha.

A coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, destaca que para este ano o Ministério da Saúde abriu a vacinação para todos os públicos e, em razão da chegada do outono e ao aumento de casos de doenças respiratórias, o Estado resolveu antecipar a vacinação. Até o momento, 63 municípios fizeram a retirada das doses do imunizante contra a Influenza na Rede Frio da Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica), o que significa que 143.260 mil doses da vacina já foram entregues aos municípios. A última remessa da vacina, com 96 mil doses chegou na quinta-feira (30) e os imunizantes foram entregues aos municípios nesta sexta-feira (31).

Conforme levantamento da SES, ao todo, 37 municípios já iniciaram a Campanha de Vacinação contra a Influenza, são eles: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Fátima do Sul, Ivinhema, Japorã, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia e Terenos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Com aumento de casos de doenças respiratórias, MS adianta imunização contra a influenza