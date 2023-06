Tendências apontam queda nos casos de SRAG, mas aumento da síndrome respiratória em algumas regiões do Brasil

Nas últimas seis semanas, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) têm apresentado uma tendência de queda, de acordo com o boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta sexta-feira (16). O relatório também destaca a análise de tendências de curto prazo, abrangendo as últimas três semanas.

Embora a redução de casos seja predominante nas regiões Centro-Sul do país, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, alerta para o crescimento de infecções pelo vírus sincicial respiratório em crianças, o que tem contribuído para o aumento de casos nessa faixa etária.

Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste apresentam sinais de crescimento da síndrome respiratória em vários estados. O boletim identifica oito estados e nove capitais com indícios de aumento de casos em tendência de longo prazo, principalmente associados ao vírus influenza A, sendo o H1N1 o mais predominante.

Os estados que apresentam sinal de crescimento são Acre, Alagoas, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Dentre esses, cinco estados – Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima – registraram aumento recente de casos ligados às crianças.

Além das crianças, em Alagoas, Paraíba e Sergipe, também é possível observar um aumento de infecções em faixas etárias mais avançadas da população adulta. Essa tendência é mais pronunciada em idades mais avançadas, destacando a importância da adoção de medidas preventivas em todas as faixas etárias.

Embora a redução de casos de SRAG seja um sinal positivo, é fundamental que as autoridades de saúde e a população em geral permaneçam vigilantes e adotem práticas de higiene e cuidados adequados, especialmente diante do aumento de casos em algumas regiões. A Fiocruz reforça a importância da vacinação contra a influenza, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.

Com informações da Agência Brasil

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.