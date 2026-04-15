Sesau transforma Centro de Operações de Emergência em órgão temporário; entenda

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) revogou a norma que mantinha um Coes (Centro de Operações de Emergências em Saúde) permanente em Campo Grande. Com isso, a partir de agora, a pasta adota um modelo temporário, acionado apenas em situações específicas. A resolução n. 993 foi publicada na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quarta-feira (15). O documento é assinado pelo secretário Marcelo Luiz Brandão Vilela.

Pelo modelo anterior, o centro funcionava de forma contínua, com participação de diversas áreas da secretaria, e era responsável por planejar, coordenar e executar ações em cenários de emergência em saúde pública, como surtos ou epidemias.

Já neste novo modelo, o Coes deixa de ser permanente e passa a ser criado apenas quando houver necessidade, conforme detalhado no documento: “nas situações em que houver risco, surto, epidemia ou qualquer evento que configure Emergência em Saúde Pública”. De acordo ainda com o texto, cada centro será estruturado conforme a situação enfrentada, com definição específica de equipe e prazo de funcionamento. Além disso, o Coes será automaticamente desmobilizado por ato administrativo após o controle da emergência que motivou sua criação.

Por fim, a Sesau considera que estruturas desse tipo devem ter caráter excepcional e temporário, sendo acionadas apenas diante de cenários que exijam coordenação intensiva de ações. Além disso, a pasta afirma que um Coes permanente é desnecessário.