Sesau prevê aumento na procura de vacinas nas férias escolares com exigência nas matrículas

Ministério adverte sobre a importância da caderneta de vacinação estar em dia

O mês de janeiro é marcado pelo período de matrículas escolares, com isso a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) prevê o aumento na procura de vacinas nos postos de saúde da Capital, isso porque no momento da efetivação do cadastro do aluno uma das documentações obrigatórias é a caderneta de vacinação atualizada. O Ministério da Saúde destaca a importância dos imunizantes.

A Sesau informou ao jornal O Estado que não é possível obter os dados sobre o número de vacinas aplicadas durante as férias escolares, tão pouco quais foram as mais procuradas. Contudo, é esperado um aumento nos próximos dias com o período de matrículas, que finaliza no dia 20 para o fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 23 de janeiro para a segunda listagem dos alunos novos das EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).

“Em decorrência do período atípico de festividades nos últimos dias, não é possível realizar um levantamento que expresse a realidade apresentada nas unidades de saúde durante as férias escolares. De toda forma, a Sesau espera que, com a proximidade do retorno das aulas, haja um crescimento na busca pelos imunizantes, uma vez que há a necessidade de apresentação da caderneta de vacinação atualizada para a realização da matrícula dos alunos”.

Vale lembrar que as vacinas são aplicadas em todas as USFs (Unidades de Saúde da Família) do município de acordo com o horário de funcionamento do local, tendo como padrão o horário das 7h30 às 11h e de 13h às 16h45, sendo este ampliado nas unidades que possuem horário estendido de atendimento. Ainda, todos os imunizantes que integram o PNI (Plano Nacional de Imunização) estão disponíveis nas unidades de saúde da Capital.

“Com exceção apenas da vacina BCG, que possui um calendário específico com aplicação apenas no período matutino e em unidades de saúde referenciadas, visando evitar perda de doses – uma vez que, em sua maioria, o imunizante é aplicado na criança ainda na maternidade e é realizada apenas uma única dose, havendo assim uma procura reduzida pela dose nas unidades de saúde do município”, explica a secretária.

Manter a caderneta de vacinação em dia é fundamental para prevenir e reduzir a disseminação de doenças graves ou fatais, entre elas, a Covid-19, poliomielite, febre amarela, tétano, hepatite, papilomavírus humano (HPV) e gripe. “A imunização atualizada protege não apenas quem recebe a dose da vacina, mas também grupos que não podem ser imunizados, além de garantir uma população menos vulnerável a enfermidades evitáveis”, declara o Ministério da Saúde.

Caso tenha perdido o seu cartão de vacinação, é possível solicitar a segunda via do documento gratuitamente em qualquer posto de saúde. O Ministério da Saúde reforça também que qualquer cidadão – da infância à fase adulta e à terceira idade – pode ser vacinado gratuitamente em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde) do País.

Calendário Nacional de Vacinação

A política de vacinação é responsabilidade do PNI, do Ministério da Saúde, o qual é responsável por coordenar campanhas anuais de vacinação, com o objetivo de lembrar os cidadãos de manter a imunização atualizada, garantindo a proteção individual e coletiva contra diversas doenças.

Por meio do PNI, o Governo Federal oferece gratuitamente 49 imunobiológicos: 32 vacinas, 13 soros e quatro imunoglobulinas. Essas vacinas incluem tanto as do Calendário Nacional de Vacinação quanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais, como pessoas em tratamento de doenças como câncer, insuficiência renal e diagnosticadas com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana).

As vacinas oferecidas rotineiramente pelo SUS no calendário são as seguintes: BCG; Hepatite B; Penta; Pólio inativada; Pólio oral; Rotavírus; Pneumo 10; Meningo C; Febre amarela; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto (dT); Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; dTpa; Influenza (ofertada durante a Campanha anual) e Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).

Além disso, o Ministério da Saúde promove atualmente as campanhas de vacinação junto às secretarias de Saúde de municípios, estados e Distrito Federal. As estratégias são: vacinação contra Influenza (gripe); multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade; e a vacinação contra a Covid-19, que acontece ao longo de todo o ano.

Por Inez Nazira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais