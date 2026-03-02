Servidoras da saúde são agredidas por acompanhante de paciente em UPA de Campo Grande

Quatro profissionais de saúde foram vítimas de agressão na noite deste domingo (1º) na área de emergência de uma UPA localizada no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Entre os feridos estão três técnicos de enfermagem e uma enfermeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor estava na unidade acompanhando a mãe, que passou por atendimento médico após ser classificada como caso urgente. Durante o ocorrido, ele foi orientado a procurar o setor de cadastro para formalizar a entrada da paciente, mas se recusou a deixar a sala.

Após ser contido, o homem começou a se alterar, precisando que funcionários interferissem e retirassem ele do local. A enfermeira levou um soco no rosto, uma técnica foi atingida no braço e outra recebeu um golpe na região do tórax.

Um quarto servidor, que tentou conter o agressor, acabou derrubado e sofreu chutes nas costas e na cabeça, além de um golpe na mão direita.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato e será investigado pelas autoridades.

Para o Jornal O Estado a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou em nota oficial que repudia o ocorrido:

“A Secretaria Municipal de Saúde manifesta total repúdio ao grave episódio de violência ocorrido na noite de ontem, na UPA Coronel Antonino, e reforça que atitudes dessa natureza são inaceitáveis, especialmente em um ambiente dedicado ao cuidado e à proteção da vida. A ocorrência foi prontamente controlada com o acionamento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Os profissionais envolvidos receberam acolhimento institucional, atendimento médico e acompanhamento da gestão, com suporte da Saúde do Trabalhador. Apesar da gravidade da situação, a assistência aos pacientes foi mantida com segurança, preservando o funcionamento regular da unidade. A Sesau reafirma seu compromisso com a proteção dos trabalhadores da saúde e ressalta que não tolera qualquer forma de violência contra servidores públicos no exercício de suas funções.”

*Matéria atualizada às 10:22 para atualizações de informações da Sesau.