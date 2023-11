Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção do Glaucoma é lei na Capital

Autor da Lei, Dr. Victor Rocha reforça a importância da prevenção

Foi sancionada a Lei 7.145 de 6 de novembro de 2023, que institui a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção do Glaucoma de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP).

Segundo o Dr. Victor Rocha a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção ao Glaucoma é fundamental importância para conscientizar a população sobre a detecção precoce dessa doença ocular silenciosa que pode levar à cegueira.” Juntos podemos promover a saúde visual e prevenir complicações”, pontuou.

A data deverá ser celebrada, anualmente, na última semana do mês de maio, já que é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma em 26 de maio.

A Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção ao Glaucoma passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande / MS. Ficando a encargo do Poder Público Municipal estabelecer e organizar calendários de atividades que serão desenvolvidas durante a semana em referência, podendo estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a organização das ações previstas nesta Lei.

De acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, a estimativa é que mais de 35 milhões de pessoas tenham algum problema que cause dificuldade para enxergar. Destes casos, pelo menos 900 mil têm o diagnóstico de glaucoma. A doença atinge, no mundo, cerca de 64,3 milhões de pessoas, entre 40 e 80 anos. A projeção é de que, até 2040, esse número aumente para 111,8 milhões.

O glaucoma é caracterizado pelo dano ao nervo óptico, estrutura responsável por levar a informação visual até o cérebro. Estas lesões, quando não tratadas, causam perda progressiva e irreversível da visão.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas da catarata, que é uma opacidade do cristalino (lente natural do olho) sendo a segunda, reversível.

Com informações da assessoria