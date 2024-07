Sem ambulância suficiente, Sesau “empresta” viaturas para o SAMU realizar atendimentos

Campo Grande conta com um total de 20 veículos, dos quais, apenas 11 estão funcionando

Os serviços de saúde da Prefeitura de Campo Grande estão contando com suporte das ambulâncias de transporte de doentes, nos resgates feitos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Inicialmente, as viaturas de cor azul são utilizadas apenas para transportar pacientes de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência ou risco de morte, e em situações previsíveis de atenção programada no próprio município. No entanto, diante do desfalque de ambulâncias do SAMU, essas estão sendo utilizadas pelas equipes de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A Secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, afirmou a reportagem do Jornal O Estado que das 20 ambulâncias que tem em Campo Grande apenas 11 estão funcionando, a frota é antiga e tem viaturas com ano de fabricação de 2015, ou seja, estão velhas para esse tipo de serviço.

“Colocamos duas ambulâncias da Sesau para ajudar nos atendimentos noturnos, conseguimos reduzir de 30 para 10 minutos o tempo de espera. Estamos na fila de espera para receber novas ambulâncias. Temos apenas três unidades avançadas, cinco básicas, um em Anhanduí e duas atendendo no período noturno”, reforçou.

Ao O Estado, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) informou que, “as ambulâncias do serviço de transporte eletivo são integradas à frota do SAMU e são utilizadas no atendimento de emergências clínicas e no transporte de pacientes das unidades de urgência e emergência para os hospitais. O serviço dispõe de quatro ambulâncias. Atualmente, o SAMU opera com uma média de 10 viaturas, entre básicas e avançadas, além de duas motolâncias e uma viatura de intervenção rápida”, afirmou a pasta.

As ambulâncias de transporte sanitário eletivo foram adquiridas por R$ 372 mil cada, recurso repassado pela União a partir de emenda da ex-deputada federal Bia Cavassa. Contudo, o problema pode ter solução já que o município realizou processo para alugar 10 novas viaturas. “A previsão é de que estes veículos sejam entregues para uso em até 60 dias”, detalhou a Secretaria Municipal de Saúde.

Novas ambulâncias para MS

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de novas ambulâncias do SAMU na última quinta-feira (5), durante a cerimônia “Frota Renovada” em Salto (SP). Ao todo, 247 municípios de 24 estados receberão as viaturas. Em Mato Grosso do Sul, apenas Dourados e Ponta Porã irão receber os veículos.

Vale destacar que em abril deste ano, o Governo Federal anunciou que Campo Grande e outros 20 municípios do Estado seriam beneficiados com 34 novas ambulâncias oriundas do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), eixo Saúde.

De acordo com Sesau, a prefeitura está verificando o quantitativo que deve chegar à Capital. “Até o momento, Campo Grande não foi contemplada com nenhuma ambulância do SAMU vinda do Ministério da Saúde. Em 2020, foi iniciado o processo de desfazimento das viaturas que estavam em uso e solicitada a substituição da frota. Neste ano, o município foi contemplado no Novo PAC com seis novas viaturas, porém ainda não há informações por parte do ministério de quando estes veículos serão enviados”, detalhou por meio de nota.

Segundo o ministério, as unidades vão substituir veículos com sete anos de uso. Os recursos para a renovação da frota somam R$ 89 milhões. Outras 25 Unidades de Suporte Básico serão entregues nos próximos dias, totalizando 305 entregas.

Colaborou Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram