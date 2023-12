Secretaria registra 3ª criança vitimada pela COVID-19 em menos de um mês

o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), revela a morte de um bebê do sexo masculino, de 11 meses, entre as sete vítimas do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Morador em Iguatemi, ele não possuía comorbidades relatadas. A notificação é datada de 22 de novembro, com o óbito registrado cinco dias depois.

Esse é o terceiro caso onde crianças são vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul em menos de um mês. Anteriormente, um bebê de nove meses, com comorbidades, e criança de um ano, residentes em Itaquiraí e Japorã, respectivamente, apareceram entre as vítimas.

As outras mortes relacionadas ao coronavírus apontam pessoas com idades entre 50 e 91 anos, todos com comorbidades. No Mato Grosso do Sul, são 11.157 óbitos ocasionados pela Covid.

Registros

Os dados apresentados hoje apontam 675 casos confirmados ao longo da semana, totalizando no Estado 621.113 infecções. No ano, são 27.904 testes positivos e 201 mortes.

