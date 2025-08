Relógio que promete controlar diabetes é vetado pela Anvisa por falta de comprovação científica

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a circulação do “Glicowatch”, um relógio inteligente anunciado como capaz de monitorar níveis de glicose e pressão arterial. O dispositivo, da empresa GWF Negócios Digitais Ltda., foi retirado do mercado por não possuir autorização para ser comercializado no Brasil.

O veto, publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (4), abrange a venda, importação, distribuição e divulgação do produto. Segundo a agência, o aparelho era promovido em plataformas online sem respaldo técnico que comprovasse sua eficácia médica.

De acordo com o órgão regulador, nenhum dos modelos de smartwatch com essa funcionalidade passou por estudos clínicos que atestem sua precisão na medição de glicose. Como consequência, nenhum deles possui registro válido junto à Anvisa, condição obrigatória para produtos com finalidade de saúde.

A principal preocupação da agência é que o uso de dispositivos não homologados possa comprometer o tratamento de pessoas com diabetes ou pressão alta, ao oferecer resultados imprecisos ou enganosos. Para a Anvisa, produtos sem registro não oferecem garantias de segurança, desempenho nem qualidade.