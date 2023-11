Rede Hemosul celebra Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de de novembro

Em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de de novembro, a Rede Hemosul promove entre os dias 24 e 27 de novembro, a campanha de doação em diferentes municípios do Estado. A gerente de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi, afirma que a ação surge como forma de agradecimento aos doadores, que em conjunto à Rede, atendem pacientes de hospitais públicos e privados.

Com aproximadamente 132 mil doadores de sangue ativos em Mato Grosso do Sul, é comemorado no dia 25 de novembro o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo reconhecer a atitude voluntária de doadores de sangue e sensibilizar novas pessoas à causa.A campanha em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue ocorre em 7 diferentes cidades sul-mato-grossenses: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã e Antônio João.

Entre os critérios para doação de sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51kg e estar bem alimentado e descansado. Para os menores de idade, é necessário autorização e acompanhamento dos responsáveis legais. Além disso, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto e boas condições de saúde.

Aquele que deseja comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue de maneira solidária, basta acessar os horários e endereços de atendimento no site ou nas redes sociais do Hemosul. O endereço eletrônico ainda conta com todos os critérios para a doação de sangue, incluindo aqueles que tornam o candidato inapto.

