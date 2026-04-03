Quer se vacinar nesta Sexta-Feira Santa? Saiba onde e como

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) segue em Campo Grande e contará com plantão especial nesta Sexta-Feira da Paixão (3), garantindo o acesso da população durante o feriado.
A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) manterá a vacinação disponível em unidade estratégica da Capital:
Data: 03/04/2026
Local: USF Tiradentes
Horário: 7h30 às 16h45
A imunização é destinada aos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, comprovante da condição para vacinação. A orientação é aproveitar o plantão para se proteger contra a influenza.