Quer se vacinar nesta Sexta-Feira Santa? Saiba onde e como

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) segue em Campo Grande e contará com plantão especial nesta Sexta-Feira da Paixão (3), garantindo o acesso da população durante o feriado.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) manterá a vacinação disponível em unidade estratégica da Capital:

Data: 03/04/2026

Local: USF Tiradentes

Horário: 7h30 às 16h45

A imunização é destinada aos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, comprovante da condição para vacinação. A orientação é aproveitar o plantão para se proteger contra a influenza.