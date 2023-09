Queda de pelo em cães, o que significa?

Ter um animal de estimação é muito bom, porém, no dia a dia, podemos nos deparar com problemas que incomodam. O excesso de pelos pela casa é um deles. É nesse momento que o tutor deve procurar a melhor ração para a queda de pelo de cachorro.

Não somente pelo incômodo, mas também por preocupação com a saúde do pet, a queda de pelo em excesso também pode ser um sinal de alerta para algumas doenças de pele específicas ou sistêmicas (que atingem todo o organismo).

Por que os pelos caem? Antes de ir em busca da melhor ração para queda de pelo de cachorro, é importante saber se o caso é um quadro fisiológico (que acontece normalmente) ou se ele realmente apresenta algum problema.

Primeiro, é normal que todos os cães deixem os pelos espalhados pela casa, na roupa, sofá etc. A queda de pelo, que é vista como excesso, por muitos tutores, pode ser algo natural, em algumas raças.

A troca de pelagem em cães das raças pastor alemão, golden, labrador, dachshund, entre outros, ocorre em menor tempo do que em outras, como o poodle, por exemplo. Isso quer dizer que alguns cães soltam mais pelos em intervalos menores.

Outro fator que influencia a queda de pelo é a temperatura do ambiente. Quando ocorre a mudança de uma estação do ano para outra, é normal que os pets troquem a pelagem, sendo uma mais densa no inverno e outra mais fina, no verão. Essa troca ocorre de forma natural e é chamada de fisiológica.

QUANDO A QUEDA DE PELO NÃO É NORMAL?

Há casos em que o motivo de preocupação de o animalzinho estar soltando muito pelo tem fundamento, como quando o peludo apresenta outros sinais de problema de pele ou de falta de vitaminas.

Em certos quadros clínicos, mesmo que o pet coma ração para queda de pelo, o problema não é resolvido, pois existe uma doença por trás disso, como as dermatites, doenças infecciosas ou desnutrição. Confira alguns dos principais sintomas:

Pelos opacos e sem brilho;

Áreas na pelagem com falha de pelo;

Coceira;

Mau cheiro;

Descamação (caspas);

Vermelhidão;

Feridas;

Emagrecimento;

Vômito, diarreia e falta de apetite.

Se você notar um ou mais sinais mencionados acima, o peludo precisa passar por consulta com o médico-veterinário, para receber o tratamento adequado. Diversas alterações da saúde são refletidas nos pelos e, mesmo que o pet coma a melhor ração para queda de pelo de cachorro, ela não surtirá efeito.

Meu pet não tem nenhum problema, mas o pelo cai muito! Após ter sido descartado qualquer outro motivo que leve ao quadro de queda de pelos, é possível optar por algumas alternativas que ajudem a controlar a queda. Um exemplo é iniciar uma alimentação mais saudável para cães.

JÁ OUVIU FALAR QUE NÓS SOMOS O QUE COMEMOS?

Com o pet não é diferente! Se o peludo come comida caseira não balanceada, ração de baixa qualidade, diversos tipos de petiscos que não são nutritivos, bebe pouca água e não pratica exercícios físicos, é mais provável que solte bastante pelo.

QUAL É A MELHOR RAÇÃO PARA QUEDA DE PELO DE CACHORRO?

Existem vários tipos de ração disponíveis no mercado pet. Todas são balanceadas e contêm os nutrientes essenciais para que o peludo não sinta fome e receba as proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais necessários para seu desenvolvimento.

Na hora de escolher o alimento do filho de quatro patas, não falta opção! Há aquelas mais em conta e as com valor mais alto, que contêm proteínas de melhor qualidade e ingredientes adicionais em sua fórmula. São as chamadas ração premium e ração super premium.

Entre essas duas, a super premium é a melhor ração para queda de pelo em cachorro, pois contém os ingredientes de melhor qualidade, que refletem diretamente na saúde dos pelos. Ainda dentro desse tipo de ração, podemos encontrar ração para queda de pelo, com ingredientes que atuam no fortalecimento da pele e da pelagem, como óleos de peixe e ômegas. Embora não exista uma fórmula mágica que elimine a queda dos fios, sem dúvida, essa alimentação é a melhor opção.

ALÉM DA RAÇÃO, O QUE MAIS PODE SER FEITO?

Além da ração, há algumas vitaminas para controlar a queda de pelo em excesso. Porém, elas só podem ser consumidas se prescritas pelo médico-veterinário. Outra opção é a alimentação natural, selecionando os melhores ingredientes para a dieta dos pets.

Se optar por essa modalidade, também é necessário que o cardápio seja elaborado por um médico-veterinário especializado em nutrição, para que a alimentação seja equilibrada, não falte nenhum nutriente e ainda melhore a qualidade e queda dos pelos.

A escovação da pelagem também é fundamental para a retirada do excesso de pelos mortos, evitando que eles se desprendam do corpo, ao longo do dia. A frequência da escovação varia de animal para animal, conforme a necessidade, mas deve ser feita pelo menos uma vez por semana.

Por – Bruna Marques

