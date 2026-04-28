Projeto Sangue MS mobiliza doação na Governadoria e busca novos voluntários

17ª edição acontece nesta semana e reforça estoques de sangue na Capital

A Governadoria do Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, recebe nos dias 29 e 30 de abril, das 8h às 11h, a 17ª edição do projeto Sangue MS, ação que incentiva a doação de sangue entre servidores e a população. Cerca de 200 participantes já estão inscritos, mas a mobilização segue aberta para novos voluntários.

Criado em dezembro de 2021 dentro da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, o projeto tem como foco estimular a solidariedade e ampliar os estoques de sangue no Estado. Ao longo das edições, a iniciativa já percorreu diferentes órgãos públicos, como Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Sanesul, Cassems e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Desde a criação, o Sangue MS já arrecadou cerca de 1.950 bolsas de sangue, beneficiando mais de 7 mil pessoas. A expectativa é que a nova edição contribua para manter os estoques abastecidos, especialmente diante da demanda constante dos hospitais.

Além de servidores, a organização incentiva a participação de novos doadores. A doação é um procedimento rápido e seguro, capaz de ajudar diferentes pacientes em tratamentos, cirurgias e atendimentos de urgência.

A ação ocorre na própria Governadoria e não exige inscrição prévia no local, sendo uma oportunidade para quem deseja contribuir diretamente com a rede de saúde.

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