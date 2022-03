Projeto prevê campanha de conscientização de mulheres sobre exames periódicos

Começou a tramitar hoje (9) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul proposta de criação de campanha denominada “Check-up Feminino”. De acordo com o Projeto de Lei 54/2022, de autoria do deputado Lucas de Lima (Solidariedade), o objetivo da campanha é orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção de doenças.

As diretrizes da campanha, segundo estabelece o projeto, são a promoção de ações educativas sobre a importância de hábitos de vida saudáveis, a conscientização sobre a necessidade de realização de exames periódicos, disponibilização de medição da pressão arterial de maneira acessível e orientação nutricional.

“É muito comum que as pacientes procurem atendimento médico apenas quando já sentem sintomas mais graves de doenças que poderiam ter sido evitadas com a realização periódica de exames. Esta conduta equivocada pode gerar danos irreversíveis à saúde, considerando que muitas doenças graves podem ser evitadas se descobertas precocemente”, alerta o deputado na justificativa da proposta.

O projeto de lei deve ser apresentado na sessão desta quinta-feira. Depois seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável quanto à constitucionalidade, será analisado e votado nas comissões de mérito e em sessões plenárias. Com informações da assessoria.