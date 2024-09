Projeto “Galopes de Alegria: Cavalos que Curam” promove terapia com equinos no Hospital Universitário de Dourados

No último sábado (28), o HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), administrado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), foi palco de uma ação inovadora voltada para as crianças internadas na Pediatria. O projeto “Galopes de Alegria: Cavalos que Curam”, realizado pela equipe da Equoterapia Dourados, trouxe os benefícios terapêuticos da interação com cavalos, oferecendo uma experiência única de acolhimento, afeto e bem-estar.

A equoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como meio de tratamento para promover o desenvolvimento físico, emocional e social dos pacientes. Essa prática, amplamente reconhecida pelos efeitos positivos em diferentes contextos de reabilitação, proporcionou momentos de descontração e alegria às crianças hospitalizadas, aliviando os desafios do período de internação.

Equipe multidisciplinar à frente da ação

O projeto foi conduzido por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada e com vasta experiência na equoterapia. Participaram da ação a psicóloga Ana Paula Ceolin, a psicopedagoga Silvana Policiano, a fisioterapeuta Maressa Diniz Costa e o educador físico Rafael Alencar, todos com formação em equoterapia. Esses profissionais desempenharam um papel essencial no cuidado integral das crianças, utilizando o cavalo como mediador terapêutico.

A psicóloga Ana Paula Ceolin destacou o impacto emocional positivo da ação: “A equoterapia vai além do físico, permitindo que a criança se sinta acolhida, tenha sua autoestima fortalecida e vivencie momentos de alegria em meio à rotina hospitalar.”

Recepção calorosa no HU-UFGD

No hospital, a equipe foi recepcionada pela enfermeira Wanaline Fonseca e pela pedagoga Laura Cyrineu, que, em parceria com a equipe da Pediatria, desempenharam um papel fundamental na organização e condução da atividade. As equipes de infraestrutura e segurança do HU-UFGD garantiram todo o suporte logístico necessário para que a ação ocorresse de forma segura e eficiente.

O cavalo Legacy: protagonista da ação

O cavalo Legacy foi o grande destaque do evento. Sob os cuidados de um veterinário e de um equitador, Legacy foi conduzido até o solário da Pediatria, um espaço preparado especialmente para essa interação. O solário, um ambiente aberto e arejado, ofereceu o cenário ideal para as crianças interagirem com o cavalo em um momento de relaxamento e alegria.

Para as crianças que estavam aptas a participar, a interação com o cavalo foi uma experiência enriquecedora, tanto do ponto de vista terapêutico quanto emocional. Para aquelas que não puderam sair dos leitos, o contato visual e auditivo com o cavalo trouxe alívio e distração em meio à rotina hospitalar.

Benefícios da equoterapia para as crianças

Os benefícios terapêuticos da equoterapia são amplamente reconhecidos. O movimento rítmico do cavalo ajuda a melhorar o equilíbrio, a coordenação motora e o tônus muscular, enquanto a interação emocional com o animal estimula a autoestima e promove o relaxamento. A fisioterapeuta Maressa Diniz Costa reforçou que “o cavalo é um facilitador terapêutico poderoso, capaz de estimular diversas áreas do desenvolvimento infantil de maneira integrada.”

Além dos ganhos físicos, a equoterapia trouxe um impacto positivo na recuperação emocional das crianças, muitas das quais enfrentam o desgaste emocional da hospitalização prolongada. A ação “Galopes de Alegria” foi planejada para oferecer momentos de felicidade e leveza, proporcionando uma pausa no cotidiano hospitalar e reforçando o vínculo entre as crianças e os profissionais de saúde.

Segurança e conformidade com normas hospitalares

Todas as precauções necessárias foram tomadas para garantir a segurança das crianças, da equipe e do cavalo. A equipe da Pediatria, junto aos profissionais de equoterapia, acompanhou de perto a condição de saúde de cada criança, garantindo que apenas aquelas em boas condições participassem diretamente da interação com o cavalo. Além disso, todas as normas sanitárias foram rigorosamente seguidas para assegurar a conformidade com os protocolos hospitalares.

Transformando a experiência hospitalar

A ação “Galopes de Alegria: Cavalos que Curam” foi mais do que uma intervenção terapêutica; ela transformou o ambiente hospitalar, muitas vezes frio e impessoal, em um espaço de acolhimento, afeto e diversão. Ao levar o cavalo como agente terapêutico para o hospital, o HU-UFGD/Ebserh inovou nas práticas de humanização do cuidado, promovendo uma experiência diferenciada para as crianças internadas.

Um marco na história do HU-UFGD

A ação do dia 28 de setembro foi um marco na história do HU-UFGD. A equipe do hospital reforçou seu compromisso com a humanização do atendimento, ao proporcionar uma experiência de cuidado que vai além dos aspectos médicos, considerando também as dimensões emocionais e sociais dos pacientes. Para as crianças, essa iniciativa trouxe não apenas benefícios terapêuticos, mas também momentos de alegria e descontração, contribuindo para uma recuperação mais leve e humanizada.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

