“Prevenir para Salvar”: SESAU Capacita Comunidade em Emergências e Destaca Nova Lei de Primeiros Socorros

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande, por meio da Coordenadoria-Geral de Educação Permanente, desenvolveu o programa “Prevenir para Salvar”. A iniciativa capacitou mais de 2.500 pessoas para atuarem em situações de emergência antes da chegada do socorro profissional.

O programa, que oferece treinamentos em primeiros socorros, ganhou relevância com a sanção da Lei nº 11.418/24, publicada na quinta-feira (28/11). A nova legislação institui o Programa de Conscientização, Prevenção e Primeiros Socorros em casos de OVACE (obstrução de vias aéreas por corpo estranho).

Acidentes como o vivenciado pelo promotor de Justiça Fernando Esgaib são mais comuns do que se imagina. Fernando, um dos idealizadores da proposta, foi decisivo na criação da lei devido à sua experiência pessoal. Após sobreviver a um episódio de engasgo em um evento social, ele percebeu a importância de disseminar o conhecimento sobre primeiros socorros.

“Essa é uma questão que pode ocorrer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e o conhecimento básico sobre como agir pode salvar vidas. A lei agora reforça a necessidade de campanhas educativas e treinamentos para a população,” destaca Esgaib.

O “Prevenir para Salvar” nasceu da necessidade de preparar a população para lidar com situações de risco iminente, como engasgos, quedas, queimaduras e outras emergências domésticas e sociais. Sob a coordenação de Ionise Piazzi Medina, o programa busca empoderar a comunidade com conhecimentos práticos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte em momentos críticos.

“Nosso objetivo é capacitar o maior número possível de pessoas, desde profissionais da saúde até cidadãos comuns, para que estejam preparados para agir em situações de emergência. É uma forma de salvar vidas e, ao mesmo tempo, fortalecer o senso de responsabilidade social”, explica Ionise.

O programa oferece cursos de primeiros socorros em parceria com acadêmicos de medicina, enfermagem e fisioterapia, que levam o conhecimento adquirido para escolas, igrejas, empresas e outras instituições públicas e privadas. A próxima capacitação será no dia 16 de dezembro, às 18h, na Igreja Aliançados Campus Bandeirantes. Instituições interessadas em agendar treinamentos para 2025 podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, iniciativas como essa são indispensáveis. “Capacitar a população é uma estratégia essencial para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência. O ‘Prevenir para Salvar’ não só ensina técnicas de primeiros socorros, mas também promove a cidadania e a segurança coletiva.”

Técnicas que salvam vidas

A médica Renata Veloso, coordenadora em exercício do SAMU Regional Campo Grande, reforça a importância de conhecer técnicas de primeiros socorros, especialmente a manobra de Heimlich, essencial em casos de engasgo.

“A obstrução das vias aéreas pode ser parcial ou completa. Em casos graves, a pessoa pode perder a capacidade de respirar em segundos. Saber realizar a manobra de Heimlich corretamente pode ser a diferença entre a vida e a morte,” explica Renata.

Antes de tudo, é importante diferenciar:

• Obstrução Parcial: Permite a passagem de ar, com sintomas como tosse e respiração ofegante.

• Obstrução Completa: Impede completamente a passagem de ar, causando cianose (coloração azulada nos lábios) e o “sinal universal da asfixia” – quando a pessoa leva as mãos ao pescoço em desespero.

Com Pref CG

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram