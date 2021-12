“Presente de Natal”: 4ª dose de vacina contra a COVID-19 chega a Campo Grande

Foi confirmada na tarde de hoje (23) pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande que a 4ª dose de imunizantes contra a COVID-19 chegará ainda neste fim de semana na Capital. O grupo prioritário definido para receber a vacina será os imunossuprimidos, isto é, pessoas que possuem seu sistema imunológico deficitário. A aplicação começa neste próximo domingo, dia 26 de dezembro.

Em resposta ao O Estado Online, a secretaria afirmou que seu sistema digital – o Monitora Saúde – para conferência de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) já está sendo preparado para conter a lacuna que indica se o paciente tem ou não direito à segunda dose de reforço. Assim sendo, segundo a Sesau, o domingo depois do feriado de Natal já seria possível começar a vacinação da 4ª dose. Ao todo, cerca de 6 mil campo-grandenses têm direito à nova imunização.

Uma nota do Ministério da Saúde divulgada na última segunda-feira reforçou ao âmbito nacional de vacinação a adotação da 4ª dose de vacina contra a COVID-19. “Indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade e que receberam as três doses no esquema primário, sendo a última administrada em até 4 meses, poderão ser contemplados com a nova dose”, escreveu o texto-técnico. A pasta federal levou em consideração os avanços científicos sobre a doença e a capacidade dos diferentes fabricantes em induzir a memória imunológica.

Pelo parecer do Ministério, entende-se imunossuprimidos enquanto aqueles que possuem imunodeficiência primária grave; estão em tratamento quimioterápico; tiveram transplante de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH), com uso de drogas imunossupressoras; pessoas que convivem com o vírus do HIV/AIDS; pessoas que utilizam regularmente corticoides (dose igual ou maior de 20 mg ao dia) e prednisona; fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; possuem doençaintestinal ou auto inflamatória; pacientes em hemodiálise; ou aqueles que têm doença imunomediada inflamatória crônica.

Para a Sesau, por meio da campanha “Vacina Campo Grande”, são considerados imunossuprimidos aqueles que fazem uso de drogas modificados da resposta imune como metotrexato, leflunomida, micofenolato de mofetila, azatiprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, 6-mercaptopurina, biológicos em geral e inibidores de JAK.

Para vacinar

Na hora da imunização dos imunossuprimidos, é necessário que o paciente leve consigo o laudo médico atualizado constando a CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) e/ou medicação de uso frequente. Caso o documento não esteja inserido no sistema da Sesau, poderá ser validado por um técnico-administrativo na hora da vacinação.

O anúncio da Sesau vale para todos os polos de imunização em Campo Grande. No sábado, dia de Natal, não haverá atendimentos. Entretanto, para o próximo domingo (26), somente o drive-thru UCDB estará aberto – isso das 7h30 às 17h.