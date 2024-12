Prefeitura promove ação de bloqueio contra a raiva em residenciais da região Bandeira nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza nesta sexta-feira (20/12) uma ação de bloqueio contra o vírus da raiva em residenciais da região urbana do Bandeira, em Campo Grande. Este é o sexto caso de morcego diagnosticado com raiva na cidade em 2024.

A decisão foi tomada após a confirmação de um caso de raiva em um morcego encontrado no interior de uma residência localizada no condomínio Damha no último dia 15 de dezembro. Após a coleta do animal pelo CCZ, exames laboratoriais confirmaram a presença do vírus no dia 18 de dezembro.

Como medida de segurança e intervenção imediata, as equipes do CCZ realizarão a vacinação antirrábica de cães e gatos, além de promoverem ações de conscientização junto aos moradores de todos os condomínios da urbanizadora sobre os cuidados necessários para evitar o contato com morcegos.

Orientações importantes

A SESAU reforça à população que, ao encontrar um morcego, não se deve tocar no animal, seja ele vivo ou morto, nem permitir que crianças ou animais de estimação tenham contato com ele.

Se um morcego for encontrado dentro de casa ou em áreas externas, recomenda-se isolá-lo no local utilizando um balde ou outro recipiente e acionar imediatamente o CCZ para o recolhimento.

Cuidados em caso de contato com morcegos:

Em caso de mordida, arranhão ou contato com a saliva do morcego, lave o ferimento com água corrente e sabão, procure imediatamente uma unidade de saúde e siga o protocolo de vacinação antirrábica.

Se um animal doméstico tiver contato com um morcego, leve-o o mais rápido possível ao CCZ para avaliação.

Evite tocar ou manipular morcegos em qualquer circunstância, principalmente se forem encontrados caídos, andando ou voando durante o dia, pois esses comportamentos podem indicar que o animal está doente.

Sobre a raiva

A raiva é uma doença viral grave e quase sempre fatal, transmitida pela saliva de animais infectados por meio de mordidas, arranhões ou contato com mucosas e feridas abertas. Todos os mamíferos, incluindo morcegos, podem transmitir o vírus. Por isso, é essencial manter em dia a vacinação anual de cães e gatos, mesmo aqueles que vivem exclusivamente dentro de casa.

No verão, devido ao período de reprodução dos morcegos e ao aumento das temperaturas, esses animais tornam-se mais ativos, elevando o risco de contato com humanos e animais domésticos. Até o momento, o CCZ já recolheu 541 morcegos neste ano, sendo seis diagnosticados com raiva.

