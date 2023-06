Prefeitura de Aquidauana promove entrega gratuita de cadeiras de rodas e equipamentos de locomoção

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, em um esforço contínuo para atender aqueles que necessitam de equipamentos de locomoção, realizou mais uma entrega gratuita de cadeiras de rodas e outros dispositivos. No último dia 19, a secretaria municipal de saúde e saneamento (SESAU) promoveu a distribuição desses itens essenciais no centro de especialidades médicas (CEM), beneficiando os pacientes locais.

Ao todo foram entregues 61 equipamentos, incluindo cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, bengalas canadenses, muletas e almofadas para a prevenção de úlceras de pressão. A entrega contou com a presença da secretaria de saúde e saneamento, Patricia Panuchuki, da diretora do Núcleo de Saúde, Aline Cauneto, da coordenadora do cem, Ana Flávia Modesto, e das equipes da SESAU e do cem, responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes.

Patrícia Panachuki destacou que essas entregas são o resultado de esforços conjuntos e trabalho em equipe, sendo aguardadas com grande expectativa pelos pacientes. Ela ressaltou a importância desses materiais para o dia a dia dos beneficiados, uma vez que muitos deles não possuem condições financeiras para adquiri-los.

Ana Flávia Modesto, coordenadora do CEM de Aquidauana, enfatizou a relevância dos equipamentos entregues, ao proporcionarem uma melhor qualidade de vida aos usuários e seus familiares.

Esses equipamentos de locomoção e cadeiras foram disponibilizados para Aquidauana por meio de um convênio firmado entre o prefeito Odilon Ribeiro, a Programa Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde, e o Governo do Estado. Através desse convênio, a equipe da SESAU identifica as necessidades dos usuários, realiza levantamentos e elabora relatórios para solicitar os materiais adequados. Dessa forma, os pacientes de Aquidauana recebem gratuitamente cadeiras de banho, cadeiras de rodas, próteses e órteses de acordo com suas necessidades individuais.

A iniciativa da prefeitura de Aquidauana em proporcionar o acesso a equipamentos de locomoção essenciais para a pulação é um passo importante em direção à inclusão e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade. Essas ações demonstram o compromisso da administração em atender as necessidades da comunidade e promover o bem-estar de todos.

Com informações da Prefeitura de Aquidauana e AGECOM

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.