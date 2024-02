Praça e shopping de Dourados terão ação de vacinação em massa contra a dengue, neste sábado

O município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, irá intensificar as ações de vacinação contra a dengue a partir deste sábado (17), com seis pontos espalhados pela cidade, em diversos horários. A cidade é a única do país com campanha de vacinação em massa contra a dengue.

A partir das 8h, a Sala de Vacinação do PAM já realiza os atendimentos. Enquanto isso, uma segunda equipe estará atendendo na Praça Antônio João; os dois pontos farão a ação até o meio-dia.

Já às 10h, uma equipe começa os atendimentos de vacinação na Igreja Católica do Parque Alvorada (Paróquia Sagrado Coração de Jesus), até às 15. No Shopping Avenida Center, a vacinação contra a dengue acontece entre 14h e 19h.

Outras duas equipes atendem a partir das 15h no Parque dos Ipês e no Ceeper do BNH 1º Plano. A vacinação segue até 19h. Até esta sexta-feira (17), cerca de 25 mil douradenses receberam a primeira dose do imunizante, que tem o ciclo completo com a segunda dose, aplicada após três meses da dose inicial.

Os locais de vacinação e os horários diversificados foram considerados com objetivo de atingir o maior número de pessoas, conforme o Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde). A vacina Qdenga, no laboratório japonês Takeda Pharma, e a única aprovada pela Anvisa contra a dengue. Sua eficácia, após a segunda dose, é de aproximadamente 85% por até cinco anos.

Aldeias

Na quinta-feira (15) a Reserva Indígena de Dourados recebeu autorização para iniciar a vacinação em massa contra a dengue. A imunização deve começar na próxima semana, segundo a prefeitura do município. Com a imunização desde janeiro, os moradores das aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho aguardavam o aval da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) para também iniciarem a vacinação.

Agora, com essa autorização, o Núcleo de Imunização da Sems, dá início à programação para que as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena e Divisão de Atenção à Saúde Indígena possam aplicar as vacinas. A expectativa é que cerca de 16 mil pessoas, entre quatro e 59 anos, sejam vacinadas. “As equipes já estão treinadas para o procedimento correto na vacinação contra a dengue. Já estamos com o planejamento da logística de distribuição e início da vacinação, o que deve acontecer efetivamente na próxima segunda-feira (19)”, afirma Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização. Mais de 50 unidades em Campo Grande e shopping Campo Grande ampliou o número de unidades de saúde que realizam a aplicação da vacina contra a dengue. A partir desta sexta-feira (17), 56 unidades da Capital começam a aplicar, para crianças entre 10 e 11 anos. No início da campanha, a vacinação foi feita em regiões onde os índices de confirmação ou suspeita da doença estavam mais elevados, mas durante a semana, o imunizante foi disponibilizado para as demais regiões da cidade. A vacinação é realizada das 7h15 às 10h45 e das 13h às 16h45.

O Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad também realiza neste fim de semana, dias 17 e 18 de fevereiro, a aplicação da vacina contra a dengue e covid-19. A ação ocorre no primeiro piso, das 10h às 17h.

É obrigatório trazer documento pessoal e se possível, ter em mãos a carteirinha de vacinação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram