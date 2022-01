Por aumento de casos de COVID e gripe, Santa Casa suspende horário de visitação

Devido ao surto de casos de COVID-19 e da gripe influenza, a partir de amanhã (14) a Santa Casa de Campo Grande adotará novas medidas para reduzir os riscos de contaminação de seus pacientes. Entre elas, a suspensão do horário regular de visitação hospitalar, seja para familiares, voluntariado, com cunho religioso ou de representantes comerciais.

As determinações foram tomadas por um comitê da instituição e divulgadas hoje (13). A ideia é com finalidade preventiva, “pensando no cuidado com a saúde dos pacientes internados e do quadro de funcionários”, escreveu a nota da Santa Casa.

Entre as mudanças, também estão acompanhantes apenas para pacientes/casos previstos em lei (somente após apresentação do comprovante de vacinação de todas as doses contra a COVID), com troca a cada 24h. Ainda, suspensão das visitas hospitalares nas enfermarias do PRONTOMED. Pacientes do pronto-socorro (áreas amarela e vermelha) terão boletim médico emitido apenas para casos de internação. Para acompanhantes de parto, com permanência no centro obstétrico, deverão também apresentar comprovante de vacinação.

Continuam liberadas, entretanto, uma única vez ao dia, visitas nas UTIs (unidades de terapia intensiva) pediátrica e congênita, das 10h às 10h30. Já a Neonatal, das 11h30 às 12h.

Finalizando a nota, a Santa Casa esclareceu que seu comitê de enfrentamento à COVID-19 se reunirá semanalmente para discutir e redefinir – se necessário – as estratégias.