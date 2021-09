Pelé tem alta da UTI e segue recuperação no quarto

O boletim médico divulgado nesta tarda de terça-feira (14), assinado pelos médicos Fabio Nasri, Alberto Goldenberg e Miguel Cendoroglo Neto, afirma que Pelé apresenta “boa condição clínica” e permanecerá em recuperação no quarto.

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Após deixar a UTI, através de suas redes sociais, Pelé enviou um recado aos fãs e se disse “cada dia mais alegre”.

“Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!”, comentou o Rei do Futebol.

Procedimento

Internado desde o início de setembro, Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito. A informação foi divulgada no dia 6 de setembro, nas redes sociais do ex-jogador. A doença foi descoberta após Pelé passar por exames de rotina.

Pelé realizou a retirada do Tumor no sábado (4). Nas redes sociais, após o procedimento, Pelé agradeceu às mensagens de carinho e a Deus e afirmou estar se “sentindo muito bem”.