Nova Andradina recebe reforços nas ações em combate ao mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Nova Andradina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando ações incansáveis no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essas ações incluem a fiscalização dos agentes de endemias, o mutirão de combate à dengue e a busca ativa de pacientes notificados pela vigilância epidemiológica, que mapeia os locais de maior incidência de casos, orientando assim o trabalho do mutirão de limpeza, ligado ao Centro de Controle de Zoonoses.

Apesar da redução no número de notificações de casos de dengue nas últimas semanas, o secretário municipal de Saúde, Hernandes Ortiz, enfatiza a importância de a população continuar engajada no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, por meio da limpeza de quintais e terrenos urbanos.

“Mesmo com o trabalho realizado pelo mutirão de combate à dengue, pelos nossos agentes de endemias e pela vigilância epidemiológica, é fundamental que os cuidados continuem, pois combater o mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos, não apenas do Poder Público. Mantenha seu quintal limpo, não descarte lixo em terrenos baldios e evite acúmulos de água”, ressaltou Ortiz.

Nesta semana, a equipe do mutirão de combate à dengue está concentrando seus esforços nos bairros Capilé, Irman Ribeiro e Jardim Alvorada, realizando a limpeza de resíduos plásticos e outros detritos que possam acumular água em terrenos baldios, além do recolhimento de objetos inutilizáveis. Vale destacar que os agentes do mutirão não realizam a roçada de matagais, a limpeza de quintais nem o recolhimento de entulhos.

A Prefeitura de Nova Andradina reforça a importância da participação ativa da população no combate ao Aedes aegypti, uma vez que a prevenção e a eliminação de criadouros são medidas cruciais para evitar a propagação das doenças transmitidas pelo mosquito. Com a colaboração de todos, é possível proteger a saúde da comunidade e garantir um ambiente seguro e livre dessas enfermidades.

Para mais informações e orientações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Andradina pelo telefone: (67) 3441-0200.