No dia Mundial da Saúde, Dr. Victor Rocha comemora resultados da Casa Rosa

Hoje (7) é celebrado o Dia Mundial da Saúde, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) comemora os resultados da Casa Rosa. Foram 1635 consultas (entre primeira consulta e retorno) sendo confirmado com antecedência 19 mulheres com câncer de mama que já estão em tratamento, em menos de cinco meses de atendimento.

“O Dia Mundial da Saúde é uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde, a fim de propor um debate acerca da saúde, bem como de conscientizar à população da importância de se cuidar. Também é uma oportunidade de se discutir a necessidade de políticas públicas que garantam o bem-estar de nossa gente. A Casa Rosa tem mostrado que é possível fazer um SUS de qualidade que garanta a promoção da Saúde da Mulher”, pontuou.

Antes do Carnaval foi zerada a fila de espera por consulta em mastologia. Victor Rocha explica ainda que a meta agora da Casa Rosa é zerar a fila de espera para biópsia de mama e na sequência a de ultrassom. “Até julho nós vamos zerar a fila de biópsia de mama. Atualmente, existe fila de espera de 284 pacientes para fazer o exame de biópsia. Nós, na Casa Rosa, ofertamos 80 exames por mês e a nossa meta agora é zerar mais essa fila”, explica Rocha.

O parlamentar comenta ainda que Casa Rosa oferece 320 vagas/mês, via agendamento de regulação, gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e a rede hospitalar de Campo Grande oferece apenas 120 vagas/mês para consulta com mastologista. “Antes do início das atividades da Casa Rosa, Campo Grande contava com 1.040 mulheres na fila de espera. Enquanto que, todos os hospitais juntos ofereciam em torno de 120 vagas/mês de consulta com mastologista. Essa promessa de campanha que conseguimos colocar em prática poderá ajudar ainda mais a nossa população a cuidar da saúde da mulher não só da nossa Capital, mas também do Estado”, argumenta.

A Casa Rosa funciona no ambulatório da maternidade Cândido Mariano e conta com parcerias como a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) com acadêmicos de medicina, além do apoio dos deputados Dagoberto Nogueira e Paulo Duarte, da Prefeitura de Campo Grande e da Câmara Municipal.

A Casa Rosa proporciona um ambiente integrado, onde é possível passar por consulta e exames de mamografia, ultrassom de mamas e biópsia em um único dia, com a mesma agilidade e eficiência da rede particular de saúde. Garantindo que doenças sejam diagnosticadas precocemente e o tratamento possa ser mais eficaz e assertivo.

Em menos de cinco meses de funcionamento da Casa Rosa, já foram realizados 1635 atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Sendo realizadas 275 mamografias, 415 ultrassonografias e 129 biópsias de mamas. Sendo confirmado com antecedência 19 mulheres com câncer de mama que já estão em tratamento.

Atendimento na Casa Rosa: Para a mulher que deseja ser atendida na Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima a sua residência e pegar o encaminhamento ao ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha.

Assessoria