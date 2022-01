Na Capital, “xepa” de dose pediátrica já está liberada para crianças de 5 a 11 anos

Crianças de 5 a 11 anos que ainda não se encontram no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 em Campo Grande, estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), já podem procurar as “sobras” da dose pediátrica ao fim do expediente de trabalho nas unidades de atendimento. A liberação veio da própria pasta no dia de ontem (17) e prosseguirá até segunda ordem.

De acordo com a secretaria, a imunização por meio de “xepa” contra o coronavírus será realizada apenas ao fim do dia, e caso haja realmente disponibilidade de dose “sobressalente”.

Importante frisar que, caso o conteúdo do frasco não seja utilizado por completo durante os atendimentos, é uma obrigação sanitária – determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com regimento tanto municipal quanto estadual – que ele passe por descarte. Daí vêm as “sobras”, justamente para que o imunizante seja empregado até a última gota.

Como funciona?

O Estado Online entrou em contato com a Sesau para entender as orientações com relação à “xepa” infantil – horário, fila, cadastro, etc. Sem dar muitas explicações, a pasta só ressaltou que “as unidades foram instruídas a entrar em contato ao fim do expediente com os pais e responsáveis por pacientes da área de abrangência que pertençam a faixa etária, em caso de sobra de vacinas”. Em resumo, que o atendimento das “sobras” só acontecerá na rotina dos locais onde são aplicadas.

Como aconteceu com público adulto no início da vacinação contra a COVID-19, a busca por doses “sobressalentes” foi bastante comum – e bem aproveitada por quem tinha pressa pela imunização. A aplicação das vacinas “extras” se baseava – além da disponibilidade das mesmas – no calendário vacinal e também nos pacientes presentes, organizados em ordem de chegada a esperar até o fim do expediente. Era necessário ter cadastro no site vacina.campogrande.ms.gov.br, como vem acontecendo de forma obrigatória em todas as faixas etárias. Como a procura era grande no início, nem sempre o atendimento de “xepa” ocorria de fato.

Importante esclarecer que o imunizante empregado na vacinação infantil – dose pediátrica da Pfizer – é diferente da versão adulta. Com frasco cor laranja, o conteúdo de aplicação é de dez doses de dez microgramas cada, isto é, dez crianças por frasco. Já para os adultos, de embalagem roxa, são 6 doses com 30 microgramas cada.