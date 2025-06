Mutirão de Saúde amplia atendimentos e oferece consultas gratuitas neste sábado em Campo Grande

Ação promovida pelos projetos Casa Rosa e Casa Azul passa a incluir público masculino; atendimentos serão realizados no bairro Tijuca II

Neste sábado (7), será realizada mais uma edição do Mutirão de Saúde dos projetos Casa Rosa e Casa Azul, com uma novidade: os atendimentos agora passam a incluir também o público masculino. A ação acontece das 7h ao meio-dia na sede do projeto, localizada na Rua Apetubas, nº 181, no bairro Tijuca II, na Capital.

Serão oferecidas consultas médicas, exames, orientações e encaminhamentos, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças. Os atendimentos são gratuitos e voltados à população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

“A ampliação para a saúde do homem é um passo importante do nosso projeto. Seguimos firmes na missão de cuidar da vida de forma integral, com atendimento humanizado e gratuito para quem mais precisa”, afirma o médico mastologista voluntário, Dr. Victor Rocha, idealizador da Casa Rosa.

O mutirão faz parte de uma série de ações permanentes realizadas aos sábados, com o apoio de profissionais voluntários e parceiros da área da saúde. Para mais informações e agendamentos, os interessados podem acessar o perfil do projeto no Instagram.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram