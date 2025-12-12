Mutirão de coleta de sangue acontece neste sábado em Corumbá com atendimento das 7h às 17h

Doações serão recebidas na rua Colombo e devem reforçar estoques usados em hospitais da região

Moradores de Corumbá poderão doar sangue neste sábado (13), durante ação organizada no centro da cidade. A coleta será realizada das 7h às 17h, na rua Colombo, nº 1.250, no trecho entre as ruas Sete de Setembro e Quinze de Novembro.

A atividade faz parte do cronograma de coletas realizadas periodicamente no município e tem como foco assegurar o abastecimento de sangue utilizado em atendimentos hospitalares. O material coletado é destinado a pacientes que passam por cirurgias, enfrentam emergências médicas ou dependem de transfusões ao longo do tratamento.

De acordo com a organização, a doação é um procedimento simples e rápido, mas com impacto direto no sistema de saúde, já que cada bolsa pode beneficiar mais de um paciente. A participação de voluntários é considerada essencial para manter os estoques em níveis adequados.

Para participar, o doador deve estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e cumprir os requisitos definidos pelo Hemosul no momento da triagem.

