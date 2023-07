Mudança na vacina contra poliomielite: Ministério da Saúde substituirá a versão em gotas pela forma injetável a partir de 2024

O Ministério da Saúde anunciou uma mudança significativa na vacinação contra a poliomielite no Brasil. A partir de 2024, a Vacina Oral Poliomielite, conhecida popularmente como “gotinha”, será gradualmente substituída pela forma injetável do imunizante. No entanto, essa transição não significa o fim imediato da vacina em gotas, mas sim um avanço tecnológico para aumentar a eficácia do esquema vacinal.

A decisão foi tomada com base em novas tendências científicas para a proteção contra a doença, e a recomendação é adotar exclusivamente a Vacina Inativada Poliomielite (injetável) no reforço aos 15 meses de idade. Atualmente, esse reforço é feito com a forma oral do imunizante. A forma injetável já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação.

Após um período de transição que terá início no primeiro semestre de 2024, as crianças que receberem as três primeiras doses da vacina tomarão apenas o reforço injetável, eliminando a necessidade do reforço aos 4 anos. Dessa forma, o esquema vacinal com quatro doses garantirá a proteção contra a poliomielite. A atualização considerou critérios epidemiológicos, evidências relacionadas à vacina e recomendações internacionais.

A vacinação contra a poliomielite é de extrema importância para prevenir a doença, mesmo que o Brasil não tenha registrado casos desde 1989. No entanto, as coberturas vacinais contra a doença têm diminuído nos últimos anos. Em todo o país, a cobertura ficou em 77,19% no ano passado, longe da meta de 95% estabelecida para essa vacina. É essencial mobilizar esforços para retomar as altas coberturas vacinais no Brasil, que já foi referência internacional nesse aspecto.

MS

No Estado de Mato Grosso do Sul, a vacina contra a poliomielite está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, assim como outras vacinas do Plano Nacional de Imunizações (PNI).

O famoso personagem Zé Gotinha, símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil, continuará a desempenhar seu papel de sensibilizar as crianças, os pais e os responsáveis em todo o país, participando das ações de imunização e campanhas do Governo Federal.

O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, com o objetivo de sensibilizar e engajar toda a sociedade para a importância da vacinação e a retomada das altas coberturas vacinais no Brasil. O governo busca reconquistar a confiança da população nos imunizantes e alcançar a meta de 90% de cobertura em todas as vacinas, tornando o país novamente uma referência internacional em vacinação. Todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação, além do reforço bivalente contra a Covid-19 e a vacina contra Influenza, estão disponíveis nas unidades de saúde em todo o Brasil.

Com informações da Prefeitura de Dourados

