Família de bolivianos sofre acidente na BR-262 e motorista morre

Uma das crianças a bordo foi socorrida com suspeita de traumatismo cranioencefálico

Na tarde dessa quinta-feira (13), o capotamento de um veículo modelo Duster matou o motorista e deixou uma criança em estado grave, além de ferir outros membros da família que viajavam pela BR-262, na entrada de Taunay, a cerca de 40 km da área urbana Anastácio.

Segundo O Pantaneiro, as vítimas são bolivianas, moram em São Paulo (SP) e viajavam com destino à Bolívia. Havia quatro ocupantes no carro, o casal e duas crianças – um bebê de colo e outra de aproximadamente 9 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu duas vítimas – a mãe e o bebê – para o Pronto Socorro de Aquidauana. Ambos sofreram ferimentos leves.

Transferida para Campo Grande, a criança mais velha estava consciente e desorientada com suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura em uma das pernas e hemorragia severa. O estado de saúde é considerado grave.

As informações constam ainda, que a mulher estava usando cinto de segurança. O bebê estava na cadeirinha e somente a criança mais velha estava sem cinto, pois dormia no banco de trás na hora do acidente.