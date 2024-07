MS investiga segundo caso suspeito de Febre Oropouche no Estado

De acordo ainda com a pasta, o exame é feito pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) e o resultado deve ficar pronto na próxima semana.

“O paciente esteve em área com transmissão local da doença (Acre) e ao retornar para MS procurou atendimento na rede privada de saúde, onde encontra-se assistido”, informou a SES, por meio de nota.

Vale lembrar que o primeiro caso confirmado da doença no Estado foi em 12 de junho deste ano. Na ocasião, a paciente recebeu o diagnóstico na Capital, mas o contágio pode ter acontecido na Bahia, onde esteve viajando antes de retornar para a Cidade e apresentar os sintomas.

Sintomas da Febre Oropouche

Em 2024 a Febre Oropouche alargou seus territórios, com registros de casos em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina.

Os sintomas são parecidos com os da dengue. Incluem febre de início repentino, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de tontura, dor na parte posterior dos olhos, calafrios, náuseas, vômitos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook eInstagram