Ministério da Saúde investe R$ 900 mil para qualificar os bancos de leite em Mato Grosso do Sul

Recursos vão beneficiar unidades em Campo Grande e Dourados, reforçando a Rede no Estado e incentivando a amamentação

O Ministério da Saúde destinou R$ 900 mil para fortalecer bancos de leite humano em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no Estado. Os recursos fazem parte de um investimento nacional de R$ 40,6 milhões para qualificar e ampliar os serviços oferecidos por 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) em todo o País.

“Iniciamos o Agosto Dourado com a liberação destes recursos para fortalecer os Bancos de Leite Humano, mantendo o Brasil como referência mundial. Amamentar é um gesto que vai além da nutrição. É um ato de cuidado, vínculo e saúde, com impactos positivos para o bebê e a mãe”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Cuidado que salva vidas

Com os investimentos, as unidades poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o funcionamento dos bancos de leite como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano. Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias. No total, são 226 bancos distribuídos em todos os estados do país e no Distrito Federal.

Os bancos de leite garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança.

Campanha incentiva a amamentação

O investimento chega em um momento simbólico: o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno. Inspirado na “Hora Dourada”, que simboliza a primeira hora de vida do recém-nascido junto à mãe, a campanha é celebrada em 120 países e o Brasil se destaca na adesão da sociedade à amamentação.

Neste ano, com o tema “Priorize a Amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis”, o Ministério da Saúde realizou, entre os dias 1º e 7 de agosto, a Semana Mundial da Amamentação, uma campanha digital que visa mobilizar a sociedade e criar ambientes acolhedores para que mães possam amamentar por mais tempo – de forma exclusiva até os seis meses e complementada até dois anos ou mais.

A expectativa da pasta é que, além de informar sobre os benefícios da amamentação, esta ação nas redes sociais possa contribuir para engajar o cidadão, profissionais e instituições na criação de sistemas de apoio sustentáveis à amamentação, assim como alcançar mulheres em idade fértil, gestantes, lactantes e suas redes de apoio em todas as regiões do país.

Com Ministério da Saúde