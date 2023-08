Ministério da Saúde abre consulta pública para a participação da sociedade na atualização do Protocolo de HIV

O Ministério da Saúde está dando um passo significativo para promover a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas à saúde pública, com o lançamento da consulta pública para a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos: Módulo 2 – Coinfecções e Infecções Oportunistas. A iniciativa visa coletar contribuições da população e fortalecer a construção colaborativa de políticas voltadas ao cuidado de pessoas vivendo com HIV/AIDS.

A consulta pública, que iniciou nesta quinta-feira (10), estará ativa até o dia 29 de agosto. Para participar, os interessados devem ter um cadastro ativo e estar logados no site oficial do governo federal(https://www.gov.br/pt-br). A Plataforma disponibiliza recursos para facilitar o envio de contribuições, incluindo o relatório de análise e deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e orientações detalhadas para a submissão de opiniões. Além disso, é possível anexar diversos tipos de arquivos, incluindo vídeos com depoimentos. No entanto, é importante respeitar as diretrizes e preencher o documento de autorização de uso de imagem quando aplicável.

Participação ativa na construção de políticas de saúde

A consulta pública é uma ferramenta fundamental para a promoção da participação social e o engajamento da comunidade nas decisões relacionadas à formulação e atualização de políticas públicas de saúde. Nesse contexto, o Ministério da Saúde busca ouvir a voz da população e agregar perspectivas diversas no processo decisório.

O Módulo 2 do Protocolo Clínico em foco aborda as coinfecções e infecções oportunistas que afetam as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). Essas complicações de saúde, que incluem doenças como tuberculose, hepatites virais, sífilis, HTLV, doença de Chagas e meningite, podem representar um desafio adicional para os pacientes e exigem abordagens de cuidado específicas.

Contribuições para um cuidado mais abrangente

O Ministério da Saúde enfatiza a importância de se obter contribuições da sociedade para enriquecer o Protocolo Clínico de HIV. Através dessa consulta pública, as experiências, opiniões e sugestões dos cidadãos podem influenciar diretamente as diretrizes clínicas e terapêuticas, contribuindo para um manejo mais eficaz e abrangente da infecção pelo HIV.

