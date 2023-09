Live: Apresentação do Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem de Campo Grande

Comissão de Saúde convida todos os profissionais para a discussão que acontece nesta terça-feira (05) a partir das 15h30

O presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha (PP) convida os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras para participar da Live de Apresentação do Pagamento do Piso Nacional de Enfermagem de Campo Grande, a ser realizada nesta terça-feira (05) a partir das 15h30 por meio dos canais oficiais da Câmara Municipal.

Quando houve a aprovação do pagamento em votação na Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha votou favoravelmente e anunciou que seria um fiscalizador do repasse do recurso federal para o pagamento do piso nacional da enfermagem para os profissionais de Campo Grande. “A prefeitura de Campo Grande não faz mais que a obrigação em repassar o piso para a categoria. Vamos continuar lutando para que os servidores públicos sejam valorizados e tenham seus direitos garantidos”, pontuou.

A Câmara Municipal está atuando como intermediária entre o sindicato da enfermagem e a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) para auxiliar a atender as demandas dos profissionais.

O repasse de R$ 11,8 milhões do Ministério da Saúde irá garantir o pagamento do piso salarial nacional de R$ 4,7 mil, sendo 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. A proposta contempla os profissionais da enfermagem da rede pública municipal de saúde, das entidades privadas sem fins lucrativos com certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde e das entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta garante o repasse da complementação financeira para o pagamento do piso salarial nacional no valor de R$ 4.750,00 do piso salarial nacional, sendo 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. No projeto consta a carga horária de 44 horas semanais. Serão beneficiados mais de 4 mil profissionais que atuam no Município e em dez hospitais.

Serviço:

Live: Apresentação do Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem de Campo Grande

Data: 05/09/23

Horário: 15h30

Acompanhe pelos canais oficiais da Câmara: https://www.facebook.com/camaracgms / https://www.youtube.com/@CamaraCGMS

Com informações da Assecom Câmara CG

